Kịp thời ngăn cụ ông bán vàng chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 30/10, ông T.Q.Q (SN 1951, trú tại xã Nguyễn Lương Bằng) đến một cửa hàng vàng tại thôn Tùng Lâm để bán 1,1 cây vàng.

Trước đó, ông Q. nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng có liên quan đến cơ quan Công an, thông báo tài khoản ngân hàng của ông có liên quan đến một đường dây lừa đảo.

Cơ quan Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại.

Đối tượng yêu cầu ông đến trụ sở Bộ Công an làm việc, đồng thời đe dọa sẽ bị khởi tố, bắt giữ nếu không phối hợp.

Để tạo áp lực, các đối tượng yêu cầu ông Q. chuyển tiền với lý do phục vụ việc "xác minh, gỡ bỏ thông tin liên quan". Lo sợ bị bắt giữ, ông Q. đã mang vàng đến cửa hàng để bán, lấy tiền chuyển cho các đối tượng.

Nhận thấy khách hàng có biểu hiện lo lắng, liên tục nghe điện thoại và có dấu hiệu bị thao túng tâm lý, bà T.T.H (SN 1976) chủ cửa hàng vàng, đã nhanh chóng liên hệ Cảnh sát khu vực, Công an xã Nguyễn Lương Bằng để thông báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an có mặt, trực tiếp tuyên truyền, giải thích, giúp ông Q. nhận diện thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để đe dọa, chiếm đoạt tài sản.

Nhờ sự cảnh giác, chủ động của chủ cửa hàng vàng cùng sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng, việc bán vàng để lấy tiền chuyển cho các đối tượng lừa đảo đã được ngăn chặn.