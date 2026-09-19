Kịp thời ngăn cô gái có ý định tự tử, hòa giải mâu thuẫn vợ chồng

Công an phường Tây Hồ nhanh chóng xử lý vụ việc. Ảnh: Đức Tuấn

Lúc này, cô gái đứng một mình trên đường dạo ven hồ Tây, phố Nguyễn Đình Thi, liên tục khóc lớn và nhiều lần có ý định trèo qua lan can. Ngay khi có mặt, tổ công tác Công an phường Tây Hồ đã tiếp cận, động viên và lắng nghe tâm sự của cô gái.

Qua tìm hiểu, tổ công tác xác định nguyên nhân khiến cô gái có biểu hiện bất thường là do mâu thuẫn vợ chồng. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, cô gái bỏ nhà đi giữa đêm và có ý định tự tử. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã liên hệ được với gia đình cô gái.

Chủ động lắng nghe chia sẻ hoà giải mâu thuẫn vợ chồng. Ảnh: Đức Tuấn

Khoảng 0h30 ngày 18-9, ngay sau khi nhận được thông tin từ Công an phường Tây Hồ, anh Phạm Văn T (sinh năm 1989, ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa), chồng cô gái đã có mặt tại khu vực phố Nguyễn Đình Thi. Tại đây, tổ công tác Công an phường Tây Hồ tiếp tục lắng nghe tâm sự của hai vợ chồng, đồng thời chủ động động viên, khuyên giải, giúp hai người bình tĩnh tháo gỡ mâu thuẫn.

Sau đó, vợ chồng anh Phạm Văn T và chị Ngô Thị V (sinh năm 1987, cùng ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa) được đưa về trụ sở Công an phường Tây Hồ. Tại đây, sau khi được cán bộ, chiến sĩ công an động viên, khuyên giải, hai người đã đồng ý hòa giải và cùng trở về nhà.

Thiếu tá Ngô Minh Đức, Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ cho biết, hiện anh T thông báo hai vợ chồng đã ổn định tâm lý. Anh T cũng gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ đã kịp thời giúp đỡ gia đình.