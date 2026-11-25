Cán bộ Agribank Chi nhánh Cao Bằng và Công an phường Thục Phán kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo mạo danh Công an.

Trước đó, bà L.T.K, sinh năm 1947, trú tại xã Minh Tâm, nhận được cuộc gọi từ đối tượng lạ tự xưng là cán bộ Công an xã. Đối tượng thông tin sai sự thật rằng tài khoản của bà có liên quan đến một vụ án ma túy và bị lợi dụng vào hoạt động phạm pháp. Kẻ gian liên tục đưa ra lời đe dọa, ép buộc bà phải chuyển 80 triệu đồng sang tài khoản tại một ngân hàng thương mại khác để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Đáng chú ý, đối tượng còn yêu cầu bà tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình.

Khi bà L.T.K đến quầy giao dịch tại Agribank Chi nhánh Cao Bằng để thực hiện lệnh chuyển tiền, qua nắm bắt tâm lý và sự quan sát tinh tế, cán bộ giao dịch nhận thấy bà có biểu hiện lo lắng, bất an, thường xuyên nhìn vào điện thoại. Nhận định đây là dấu hiệu nghi vấn của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cán bộ ngân hàng trao đổi với bà K, đồng thời khẩn trương phối hợp với Công an phường Thục Phán để xác minh, làm rõ.

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương của lực lượng Công an phường Thục Phán cùng việc giải thích, tuyên truyền kịp thời của cán bộ Agribank Chi nhánh Cao Bằng, bà L.T.K đã nhận thức rõ bản chất thủ đoạn lừa đảo, kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền.

Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, nhất là người cao tuổi, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ hoặc các đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra, xác minh. Người dân tuyệt đối không giữ bí mật theo yêu cầu của người lạ; khi gặp tình huống nghi vấn cần giữ bình tĩnh, trao đổi với người thân và liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an hoặc chi nhánh ngân hàng gần nhất qua kênh chính thức để được hỗ trợ. Đồng thời, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, không truy cập các đường link lạ hay cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người không quen biết.