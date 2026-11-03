Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an

Sáng 12/10/2026, bà T.T.Q, trú xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là Trung úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, thông báo bà có liên quan đến khoản nợ ngân hàng hơn 6,8 tỷ đồng, đồng thời vu khống khoản vay này được sử dụng để buôn bán ma túy, rửa tiền và yêu cầu bà kê khai, làm rõ.

Bà T.T.Q và ông T.V.C trú xã Lộc Hà phối hợp trình báo với cơ quan chức năng (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Để tạo lòng tin và gây sức ép, đối tượng liên tục hỏi thông tin cá nhân, lai lịch chồng con, tài sản gia đình như: vàng, ngoại tệ, sổ tiết kiệm.

Khi biết bà Q. có tiền gửi ngân hàng, đối tượng yêu cầu cung cấp căn cước công dân và hình ảnh sổ tiết kiệm để phục vụ xác minh tài sản, đồng thời đe dọa, buộc bà giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai.

Do lo sợ trước những thông tin bị vu khống, bà Q. đã chụp ảnh căn cước công dân của hai vợ chồng cùng sổ tiết kiệm gửi cho đối tượng. Đối tượng còn thông báo lịch hẹn bà đến nhà văn hóa làm việc vào thứ Tư.

Nhận thấy sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường, ông T.V.C (chồng bà Q.) đã mang sổ tiết kiệm có số dư 1,5 tỷ đồng đến Agribank chi nhánh Lộc Hà để hỏi rõ.

Qua trao đổi, nhận thấy đây có thể là thủ đoạn lừa đảo nhằm khai thác thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản, cán bộ ngân hàng lập tức hướng dẫn gia đình, đồng thời chủ động liên hệ Công an xã Lộc Hà để phối hợp xác minh, xử lý.

Tại buổi làm việc, cán bộ ngân hàng cùng lực lượng Công an xã đã kiên trì giải thích, phân tích những dấu hiệu giả mạo và phương thức hoạt động của các đối tượng.

Theo đó, kẻ gian thường giả danh cán bộ công an hoặc cơ quan chức năng, đưa ra những thông tin liên quan đến vụ án, khoản nợ hay hành vi vi phạm pháp luật để đe dọa, khiến người dân hoang mang.

Từ đó, chúng tìm cách khai thác thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, tài khoản và sổ tiết kiệm, từng bước chiếm đoạt tài sản.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, ông C. và bà Q. đã hiểu rõ bản chất sự việc, ổn định tâm lý, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản gia đình. Nguy cơ bị các đối tượng tiếp tục thao túng, lừa đảo được ngăn chặn.

Vụ việc cho thấy vai trò quan trọng của sự chủ động trong phát hiện dấu hiệu bất thường của cán bộ ngân hàng, cũng như tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở. Khi người dân tìm đến ngân hàng để xác minh thông tin, cán bộ Agribank đã không dừng lại ở việc giải đáp nghiệp vụ mà kịp thời phối hợp với công an địa phương. Sự phối hợp nhanh chóng, đúng lúc đã giúp ngăn chặn nguy cơ mất tài sản; nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm cho người dân.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan chức năng để thông báo liên quan đến vụ án, khoản nợ hay hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ điều tra.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin, tuyệt đối không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, sổ tiết kiệm, thông tin tài khoản; không làm theo yêu cầu giữ bí mật hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của người lạ. Nếu phát sinh nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc ngân hàng đang giao dịch để được hỗ trợ, xác minh kịp thời.

Từ một tình huống cụ thể, sự cảnh giác của người dân, trách nhiệm của cán bộ ngân hàng và sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an đã tạo thành một “lá chắn” thiết thực trước tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.