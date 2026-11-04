Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, bảo toàn gần 1 tỷ đồng cho người dân

Ngày 4/11, thông tin từ Công an xã Tứ Mỹ cho biết, đơn vị vừa phối hợp, ngăn chặn một vụ lừa đảo, bảo toàn số tiền 921 triệu đồng cho người dân.

Công an xã Tứ Mỹ và cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nầm kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, bảo toàn tài sản cho người dân. Ảnh: Công an xã Tứ Mỹ

Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, các đối tượng thường giả danh cán bộ cơ quan chức năng, sử dụng những thông tin mang tính đe dọa, tạo tâm lý hoang mang, buộc nạn nhân làm theo yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an xã Tứ Mỹ, trước đó, bà P.T.H. (64 tuổi), trú tại thôn Sơn Hà, xã Tứ Mỹ, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của một đối tượng lạ. Người này tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, thông báo bà H. có liên quan đến một đường dây tội phạm rửa tiền với số tiền thu lợi bất chính lên đến 69 tỷ đồng.

Bằng những lời lẽ đe dọa và thủ đoạn thao túng tâm lý, đối tượng yêu cầu bà H. tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, đồng thời phải kê khai toàn bộ tài sản hiện có. Sau khi biết bà H. đang sở hữu 921 triệu đồng trong các sổ tiết kiệm, các đối tượng tiếp tục gây sức ép, yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền để chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng còn hướng dẫn bà H. cách trả lời nhân viên ngân hàng khi được hỏi về mục đích rút tiền, cụ thể là nói rút tiền để chuyển cho con làm nhà.

Khi bà H. đến giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nầm, nhận thấy những biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng liên hệ với Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh, ngăn chặn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tứ Mỹ đã cử cán bộ đến làm việc trực tiếp với bà H. Bằng sự kiên trì, trách nhiệm, cán bộ Công an đã phân tích, giải thích rõ phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng để lừa đảo, giúp bà nhận diện bản chất vụ việc.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bà H. đã nhận thức rõ mình đang bị các đối tượng lừa đảo, kịp thời dừng giao dịch, không chuyển tiền theo yêu cầu. Nhờ đó, toàn bộ số tiền 921 triệu đồng được bảo toàn.

Vụ việc một lần nữa cho thấy hiệu quả thiết thực của công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và các tổ chức tín dụng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sự chủ động phát hiện dấu hiệu bất thường từ nhân viên ngân hàng, cùng tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an đã góp phần bảo vệ tài sản của người dân.

Qua vụ việc, Công an xã Tứ Mỹ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ; không thực hiện các yêu cầu rút tiền, chuyển tiền theo chỉ dẫn của những người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Khi nhận được các cuộc gọi có nội dung đe dọa, yêu cầu giữ bí mật hoặc chuyển tiền để phục vụ điều tra, người dân cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin và liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.