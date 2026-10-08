Kịp thời ngăn chặn vụ học sinh lớp 8 hẹn đánh nhau bằng hung khí

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, qua công tác bám nắm địa bàn, Công an xã Cẩm Hưng (tỉnh Hà Tĩnh), phát hiện hai nhóm học sinh lớp 8 của một Trường THCS trên địa bàn đang nhen nhóm mâu thuẫn gay gắt. Các em đã lên kế hoạch sau giờ tan học sẽ tụ tập tại khu vực nghĩa trang gần trường để "nói chuyện" bằng hung khí.

Công an đã triệu tập 2 nhóm học sinh liên quan để làm việc (Ảnh CAHT)

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường triển khai phương án chặn đứng.

Khi tiến hành kiểm tra ba lô của các học sinh có liên quan, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 2 con dao phay nguy hiểm. Tất cả các học sinh liên quan lập tức được mời về trụ sở công an để làm rõ. Tại đây, các em thừa nhận nguyên nhân bắt nguồn từ một va chạm nhỏ trong trận bóng đá tại trường vào ngày hôm trước.

Vụ việc là một hồi chuông cảnh báo về tâm lý bốc đồng, nông nổi của học sinh lứa tuổi vị thành niên. Nếu không có sự chủ động, sâu sát trong công tác nắm tình hình của lực lượng Công an xã và Ban Giám hiệu Trường, một vụ ẩu đả nghiêm trọng rất có thể đã xảy ra.

Hiện, Công an xã Cẩm Hưng đang phối hợp với nhà trường và gia đình các em để tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Bên cạnh các biện pháp răn đe, lực lượng chức năng và nhà trường cũng đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Việc giúp các em học sinh nhận thức rõ hậu quả nguy hiểm của việc sử dụng hung khí và bạo lực để giải quyết mâu thuẫn là giải pháp gốc rễ để xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.