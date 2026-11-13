Kịp thời ngăn chặn thủ đoạn lừa đảo giả danh Công an

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Hồng Vân phát hiện một người dân có biểu hiện lo lắng sau khi nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, vu khống người này liên quan đến vụ việc rửa tiền đang được điều tra, đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chuyển tiền để phục vụ xác minh.

Cán bộ Công an xã hướng dẫn người dân nhận diện thủ đoạn lừa đảo.

Nhận diện dấu hiệu lừa đảo, cán bộ Công an xã đã kịp thời giải thích, hướng dẫn người dân bình tĩnh, không thực hiện yêu cầu của các đối tượng, qua đó ngăn chặn nguy cơ thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc trên, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan thuế hoặc cơ quan chức năng, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng, truy cập đường link lạ.

Cơ quan Công an không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để chứng minh vô tội hoặc phục vụ điều tra. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh ngắt liên lạc, tuyệt đối không thực hiện giao dịch và chủ động đến trụ sở cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh. Sự cảnh giác của mỗi người dân cùng tinh thần trách nhiệm, chủ động của lực lượng Công an cơ sở chính là yếu tố quan trọng góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng từ sớm, từ xa.