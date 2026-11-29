Tại đây, tổ công tác phát hiện anh N.T.G (sinh năm 2000, quê tỉnh Ninh Bình) đang đứng sát lan can cầu, có biểu hiện bất ổn về tâm lý. Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, kiên trì trò chuyện, động viên và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với anh G.

Qua trao đổi, anh G cho biết đang gặp áp lực về công việc, kinh tế và cuộc sống gia đình, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Bằng sự tận tình, trách nhiệm và kỹ năng vận động, thuyết phục, lực lượng Công an đã giúp anh bình tĩnh, từ bỏ ý định dại dột, đồng ý về trụ sở Công an xã để chờ người thân đến đón.

Hành động trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thanh một lần nữa thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần bảo vệ tính mạng Nhân dân và lan tỏa những giá trị nhân văn, nghĩa tình trong cộng đồng.