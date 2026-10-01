Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí với mục đích gây rối trật tự

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Nghệ An

Thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, khoảng 16 giờ ngày 28/9/2026, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Trường Vinh phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn tụ tập tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (khối Hưng Dũng 7), mang theo vũ khí thô sơ như kiếm tự chế, súng đồ chơi bắn đạn bi dự kiến sử dụng để gây rối trật tự công cộng vào buổi tối.

Nhận định vụ việc có nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, Công an phường Trường Vinh chủ động triển khai lực lượng, khẩn trương xác minh, kiểm tra và ngăn chặn ngay từ khi nhóm này chưa kịp thực hiện hành vi gây rối.

Tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng 502, khách sạn R.B., trên đường Nguyễn Duy Trinh, Công an phường Trường Vinh phát hiện nhóm thanh, thiếu niên gồm: T.N.A. (sinh năm 2009), trú tại xã Hưng Nguyên Nam; N.C.T. (sinh năm 2010), N.X.A. (sinh năm 2006), cùng trú tại phường Vinh Lộc; T.V.A. (sinh năm 2008), trú tại phường Cửa Lò; T.H.H. (sinh năm 2008), trú tại phường Trường Vinh; N.K.Q. (sinh năm 2005), trú tại phường Vinh Phú.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 1 thanh kiếm dài, súng đồ chơi bắn đạn bi.

Bước đầu làm việc, nhóm thanh, thiếu niên khai nhận tụ tập, bàn bạc, thống nhất mang theo hung khí khi di chuyển trên đường. Khi phát hiện nhóm thanh, thiếu niên khác, nhóm này dự kiến khiêu khích, đe dọa, sẵn sàng sử dụng hung khí để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Điều đáng chú ý, nhóm thanh, thiếu niên trên còn dự định ghi hình, đăng tải hình ảnh, video lên mạng xã hội để thu hút tương tác, tạo tâm lý hiếu thắng, cổ súy cho những hành vi vi phạm pháp luật.

Công an phường Trường Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý 6 trường hợp theo quy định của pháp luật. Đây cũng là lời cảnh báo đối với tình trạng một bộ phận thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, hẹn đánh nhau hoặc quay video đưa lên mạng xã hội để câu tương tác.

Công an phường Trường Vinh góp phần ngăn ngừa nguy cơ xảy ra vụ việc phức tạp trên đường phố, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ quan Công an Nghệ An khuyến cáo: Thanh, thiếu niên không tụ tập đông người, mang theo dao, kiếm, hung khí hoặc tham gia cổ súy, kích động các hành vi gây rối, đánh nhau. Không đăng tải, chia sẻ những hình ảnh, video có nội dung bạo lực, vi phạm pháp luật lên mạng xã hội. Ngoài ra, gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, nhất là việc tụ tập, hẹn nhau qua mạng để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát hiện thông tin, nhóm đối tượng có dấu hiệu chuẩn bị gây rối, đánh nhau, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn.