Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Công an phường Trần Phú phát hiện một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn tổ dân phố Tân An có biểu hiện thường xuyên chửi bới, khiêu khích, phát sinh mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên tại khu vực nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh.

Khoảng 22h ngày 19/11, tại tổ dân phố Bắc Phú, phường Trần Phú, một nhóm thanh thiếu niên ở khu vực nhà thờ Văn Hạnh đã tụ tập, mang theo ba chĩa, vỏ chai thủy tinh và ná cao su, tìm kiếm nhóm thanh thiếu niên ở tổ dân phố Tân An nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Công an phường đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên để làm rõ vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phát hiện sự việc, Công an phường Trần Phú đã kịp thời triển khai lực lượng ngăn chặn, không để các đối tượng xảy ra xô xát, gây mất an ninh, trật tự. Đồng thời, mời những trường hợp liên quan về trụ sở làm việc, tuyên truyền, giáo dục và yêu cầu ký cam kết không tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Trần Phú khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em; kịp thời nắm bắt những biểu hiện bất thường trong các mối quan hệ, sinh hoạt của con em mình, nhất là trên không gian mạng. Các em thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tụ tập gây mất trật tự, không mang theo hoặc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.