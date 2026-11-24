9h tối 23/11, bất chấp những cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, tổ tuần tra vũ trang tại Công an phường Hai Bà Trưng vẫn xuất phát, di chuyển qua nhiều tuyến phố Nguyễn Du, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Đình Chiểu, Phố Huế, Nguyễn Công Trứ, Trần Xuân Soạn, công viên Thống Nhất…

Công an phường Hai Bà Trưng xác định công tác bảo đảm ANTT cho Ngày Văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được triển khai với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, không để phát sinh các tình huống bị động, bất ngờ.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường, Kế hoạch tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 đã được triển khai đồng bộ đến từng tổ công tác.

Trung tá Nguyễn Đức Chung, Phó Trưởng Công an phường cho biết: Xác định đây là sự kiện văn hóa có quy mô lớn, tập trung đông người, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, Công an phường Hai Bà Trưng đã chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, huy động 100% quân số cán bộ, chiến sĩ Công an phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tổ tuần tra được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, có nhiệm vụ giải tán các đám đông, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động sau 24 giờ.

Phòng ngừa thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, tuần tra, mật phục phòng, chống tội phạm, chủ động nắm tình hình địa bàn, phối hợp cùng Công an các phường giáp ranh giải quyết các tụ điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội

Các trường hợp nghi vấn đều được Công an phường kiểm tra kỹ người và phương tiện

Công an phường kịp thời giải tán các đám đông tụ tập tại phố Hương Viên

Ca tuần tra được thực hiện xuyên đêm đến 6h sáng.

Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra đêm 23/11, rạng sáng 24/11, tổ công tác đã phát hiện một nhóm thanh niên đang có dấu hiệu gây rối mất an ninh trật tự xảy ra tại phố Hương Viên. Tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn không để xảy ra xô xát, đánh nhau.

Nhóm thanh niên gồm 5 đối tượng sau đó đã được đưa về trụ sở tiếp tục điều tra, làm rõ.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng đã nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối Ngày văn hóa Việt Nam trên địa bàn.