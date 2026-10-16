Kịp thời ngăn chặn nhóm học sinh hẹn đánh nhau

Ngày 16/10, Công an xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã kịp thời ngăn chặn một nhóm học sinh hẹn đánh nhau, đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường tổ chức giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Công an làm việc với nhóm học sinh.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 3/10, Công an xã Hòa Phú nhận được tin báo về việc một số học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực ngã ba Buôn Kbu.

Ngay lập tức, Công an xã chỉ đạo lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Nhất Trí xác minh, phát hiện 9 học sinh đã có mặt tại địa điểm hẹn và kịp thời can thiệp, không để xảy ra xô xát.

Qua xác minh, Công an xã mời 12 học sinh liên quan đến làm việc, phối hợp với phụ huynh tuyên truyền, phân tích hậu quả của hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 5/10, Công an xã tiếp tục phối hợp với Trường THCS Hòa Khánh và phụ huynh trao đổi biện pháp quản lý, giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ hậu quả của việc tụ tập đánh nhau, tránh tái diễn.

Trước đó, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Tân Tiến cũng phát hiện, ngăn chặn kịp thời hai nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập đánh nhau.

Theo Công an xã Hòa Phú, việc chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ giữa công an, gia đình và nhà trường là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn bạo lực học đường, phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.