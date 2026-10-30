Kịp thời ngăn chặn nhóm 17 thanh thiếu niên mang hung khí đi hỗn chiến với nhóm học sinh

Trước đó, vào khoảng 20h25’ ngày 28/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Khu liên hợp thể thao tỉnh (đường Trường Chinh, phường Kon Tum, Quảng Ngãi), sau khi phát hiện nhóm 17 TTN tụ tập có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác CS113 thuộc Phòng CSQLHC về TTXH đã triển khai biện pháp ngăn chặn.

Các đối tượng cùng hung khí mang theo.

Qua kiểm tra thực tế, xác định có đối tượng trong nhóm mang theo 3 hung khí gồm 2 kiếm nhọn, 1 dao rựa cùng 1 bình xịt hơi cay. Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận mang theo số hung khí trên nhằm chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn cá nhân phát sinh từ trước với một nhóm học sinh khác. Tổ công tác đã lập biên bản và đưa các đối tượng cùng tang vật, phương tiện liên quan bàn giao cho Công an phường Kon Tum để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa là hồi chuông cảnh báo đối với các gia đình trong công tác quản lý, giáo dục con em, đồng thời tiếp tục khẳng định tinh thần mưu trí, chủ động bám sát cơ sở của lực lượng CSQLHC về TTXH Công an Quảng Ngãi trong việc kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa.