Kịp thời ngăn chặn lừa đảo, bảo vệ tài sản khách hàng

Cán bộ Phòng Giao dịch Tư Sy - Agribank Chi nhánh Nga Sơn Bắc Thanh Hóa phối hợp lực lượng công an xã ngăn chặn kịp thời lừa đảo, bảo vệ tài sản khách hàng.

Giữa tháng 10/2026, tại Phòng Giao dịch Tư Sy - Agribank Chi nhánh Nga Sơn Bắc Thanh Hóa, một tình huống đáng chú ý xảy ra khi khách hàng D.T.P., trú tại thôn Lợi Nhân, xã Nga Thắng, đến ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền cho một người đàn ông quen qua mạng xã hội facebook nhưng không rõ lai lịch. Trong quá trình hỗ trợ giao dịch, nhận thấy khách hàng có biểu hiện tâm lý bất thường, cán bộ ngân hàng đã chủ động hỏi han, tìm hiểu nguyên nhân và nhẹ nhàng giải thích về những rủi ro có thể gặp phải khi chuyển tiền cho người quen qua mạng chưa được xác minh. Nhận thấy khách hàng vẫn chưa thực sự tin tưởng những cảnh báo, cán bộ ngân hàng tiếp tục liên hệ với người nhà, đồng thời thông báo cho Công an xã Nga Thắng phối hợp hỗ trợ. Bằng sự kiên trì, khéo léo, cán bộ ngân hàng cùng lực lượng công an và gia đình từng bước phân tích các dấu hiệu bất thường, giúp khách hàng nhận diện nguy cơ. Cuối cùng, bà đã bình tĩnh nhìn nhận sự việc và quyết định dừng giao dịch chuyển tiền.

Không chỉ dừng lại ở các chiêu trò làm quen, tạo dựng lòng tin trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo còn liên tục thay đổi phương thức tiếp cận, lợi dụng thói quen mua sắm trực tuyến và tâm lý lo lắng của người dân để chiếm đoạt tài sản. Một trong những thủ đoạn đáng chú ý là giả danh nhân viên giao hàng. Đối tượng gọi điện thông báo có đơn hàng, yêu cầu thanh toán rồi viện cớ thông tin tài khoản nhận tiền bị sai để hướng dẫn khách hàng truy cập đường link, cập nhật thông tin. Thực chất, đây có thể là cách thức dụ người dùng cung cấp thông tin hoặc cài đặt ứng dụng độc hại, tạo điều kiện cho kẻ gian chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tiếp cận tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch trái phép. Đáng lo ngại hơn, sau khi tài khoản bị chiếm đoạt, các đối tượng có thể tiếp tục thao túng tâm lý nạn nhân, đưa ra những lý do như cần xác minh tài sản, chứng minh nguồn tiền hoặc thực hiện thủ tục hoàn trả để yêu cầu chuyển thêm tiền, thậm chí rút tiền từ sổ tiết kiệm. Trước đây, tại Agribank Chi nhánh Lam Sơn Thanh Hóa, cán bộ ngân hàng đã gặp trường hợp khách hàng rơi vào kịch bản lừa đảo theo phương thức này. Nhờ nhanh chóng nhận biết những dấu hiệu bất thường, chủ động trấn an và tìm hiểu sự việc, cán bộ ngân hàng đã giúp khách hàng nhận ra mình đang bị dẫn dụ. Qua đó, khách hàng kịp thời dừng các giao dịch theo yêu cầu của đối tượng, bảo toàn số tiền gần 1,3 tỷ đồng trong 18 cuốn sổ tiết kiệm.

Một thủ đoạn khác cũng xuất hiện dưới hình thức kết bạn, làm quen và tặng quà qua mạng xã hội. Đối tượng thường giả danh quân nhân nước ngoài đang làm nhiệm vụ tại vùng chiến sự, chủ động trò chuyện, quan tâm, chia sẻ chuyện riêng tư với phụ nữ. Sau một thời gian tạo dựng tình cảm, chúng ngỏ lời yêu đương, hứa hẹn về tương lai rồi viện lý do gặp vướng mắc về thủ tục hành chính, vận chuyển quà tặng hoặc nhận tiền để yêu cầu nạn nhân chuyển khoản. Cũng có trường hợp các đối tượng thông báo người dân trúng thưởng hoặc được nhận phần quà có giá trị lớn, nhưng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, nộp phí làm thủ tục trước khi nhận thưởng. Tin vào lời hứa nhận tài sản trị giá hàng tỷ đồng, một số người sẵn sàng chuyển những khoản tiền lớn mà không kiểm chứng tính xác thực của thông tin.

Các chi nhánh Agribank khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi giao dịch trên không gian mạng; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ người nhận và mục đích giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức và thông báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Nhận diện đúng thủ đoạn, kiểm chứng thông tin trước khi chuyển tiền và kịp thời tìm kiếm sự hỗ trợ chính là những cách thiết thực để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.