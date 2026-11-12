Kịp thời ngăn chặn, giải cứu nhiều bé gái bị dụ dỗ đi làm việc nhẹ, lương cao

Qua xác minh, 4 bé gái nghi bị dụ dỗ đi làm "việc nhẹ, lương cao", gồm: H.T.K, H.T.D và H.T.N (2008, trú xã Tây Trà) và H.T.H (2008, trú xã Trà Bồng, Quảng Ngãi) nghe những lời hứa hẹn, dụ dỗ trên mạng xã hội đã cùng nhau xuống xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) để làm việc cho một quán karaoke. Lập tức, Công an xã Tây Trà đã phối hợp với Công an xã Bình Sơn triển khai các biện pháp cần thiết, kịp thời tiếp cận, hỗ trợ và đưa các cháu về nhà an toàn, ngăn chặn nguy cơ các cháu trở thành nạn nhân của hành vi dụ dỗ, lôi kéo, bóc lột.

Cũng tại địa bàn xã Tây Trà, đầu tháng 5-2026, Công an xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời ngăn chặn vụ việc cháu H.T.H.M (2012, trú xã Tây Trà) bị dụ dỗ vào TP Hồ Chí Minh để làm “việc nhẹ, lương cao”.

Theo đó, từ tin báo của bà H.T.T (trú xã Tây Trà) về việc cháu nội mình có biểu hiện bỏ học và rời khỏi nhà một cách bất thường. Qua thông tin nắm bắt, gia đình nghi ngờ cháu M. bị các đối tượng xấu lôi kéo vào miền Nam để làm việc. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã tiến hành xác minh và xác định cháu M. đang di chuyển trên xe khách từ Tây Trà hướng về Bến xe Quảng Ngãi để tiếp tục hành trình. Công an xã Tây Trà đã nhanh chóng liên hệ với nhà xe, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an xã Trà Bồng (Quảng Ngãi) để kịp thời tiếp cận, đưa cháu M. về trụ sở an toàn.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, cháu M. cho biết đã làm quen với một tài khoản Facebook tên “An” và được người này giới thiệu vào TP Hồ Chí Minh làm việc với lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”. Tiếp đó, một người đàn ông lạ mặt tự xưng là chủ cơ sở lao động đã chủ động liên hệ, cam kết chi trả toàn bộ chi phí đi lại. Tuy nhiên, bản thân cháu M. hoàn toàn không biết cụ thể công việc mình sẽ làm là gì, cũng như không có bất kỳ thông tin chính xác nào về nhân thân hay địa chỉ của những người này.

Nhận thấy đây là dấu hiệu điển hình của thủ đoạn lừa đảo lao động, lực lượng Công an đã tuyên truyền, giải thích cho cháu M. hiểu rõ về những nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc rơi vào các đường dây mua bán người nên cháu M. cam kết không tái phạm và được bàn giao về cho gia đình.

Tương tự, ngày 15-10-2026, Công an xã Kon Đào (Quảng Ngãi) đã kịp thời xác minh, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi ngăn chặn, hỗ trợ đưa 2 em nhỏ bị dụ dỗ đi làm ăn xa trở về với gia đình an toàn. Theo đó, hai em Y.T. (2013) và Y.T.M. (2012) có dấu hiệu bị dụ dỗ đi làm ăn xa tại tỉnh Hưng Yên. Rất may, nhờ sự nhanh nhạy và phối hợp chặt chẽ của lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận, hỗ trợ đưa hai em trở về địa phương an toàn.

Ngày 15-10-2026, Công an xã Kon Đào kịp thời xác minh, ngăn chặn 2 bé gái ở địa phương bị dụ dỗ đi làm ăn xa.

Qua các vụ việc nói trên , lực lượng Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là trẻ em trong độ tuổi vị thành niên; chủ động nắm bắt các mối quan hệ xã hội và kịp thời định hướng trước những lời mời gọi đi làm xa, hứa hẹn thu nhập cao nhưng chưa được kiểm chứng. Các em nhỏ tuyệt đối không tự ý đi theo người lạ hoặc nhận lời đi làm xa khi chưa có sự đồng ý của gia đình.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu dụ dỗ trẻ em đi làm ăn xa hoặc các hành vi bất thường liên quan đến việc đưa người chưa thành niên rời khỏi địa phương, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.