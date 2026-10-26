Kịp thời ngăn chặn 3 trẻ em bỏ học, bỏ nhà đi làm xa

Trước đó, khoảng 11h50 ngày 25/10/2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Bản Lầu phát hiện 3 trẻ em có ý định bỏ học, tự ý rời địa phương để đi làm xa.

Nhận thấy các cháu còn nhỏ tuổi, việc bỏ học, đi làm xa khi chưa được gia đình đồng ý tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến việc học tập và quyền lợi của trẻ em, Công an xã Bản Lầu đã khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Công an xã Bản Lầu bàn giao 3 cháu cho gia đình.

Qua xác minh, xác định cả 3 cháu đã di chuyển đến tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Bản Lầu chủ động liên hệ, phối hợp với tài xế xe khách để kịp thời giữ các cháu lại, không để tiếp tục hành trình. Đồng thời, cán bộ Công an xã trực tiếp liên lạc, kiên trì giải thích, phân tích những nguy cơ có thể gặp phải khi tự ý bỏ học, đi làm xa khi chưa đủ tuổi và không có sự đồng ý của gia đình.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, cả 3 cháu đã nhận thức được những rủi ro và đồng ý trở về địa phương. Đến 21h cùng ngày, các cháu đã về nhà an toàn và được bàn giao cho gia đình quản lý, chăm sóc.

Qua vụ việc, Công an xã Bản Lầu khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, có biện pháp hỗ trợ, ngăn chặn.

Đồng thời, các gia đình cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và lực lượng Công an trong công tác quản lý, bảo vệ trẻ em; không để các cháu bỏ học, tự ý đi làm xa khi chưa đủ tuổi, tránh nguy cơ bị dụ dỗ, lừa gạt, bóc lột sức lao động hoặc gặp phải những tình huống nguy hiểm.