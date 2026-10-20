Kịp thời ngăn chặn 2 trường hợp bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Công an xã Quảng Đức (TP Quảng Ninh) hướng dẫn 2 công dân phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Qua xác minh, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an xã Quảng Đức (TP Quảng Ninh) đã kịp thời hướng dẫn, cảnh báo và ngăn chặn thành công thủ đoạn lừa đảo, giúp 2 công dân trên địa bàn tránh nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, lực lượng công an hoặc người có chức trách để hướng dẫn cập nhật, tích hợp thông tin đất đai trên ứng dụng VNeID nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã xác thực OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội; không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người không quen biết.

Không chia sẻ màn hình hoặc cấp quyền điều khiển điện thoại từ xa; không chuyển tiền, nộp phí hoặc thực hiện giao dịch theo yêu cầu của người gọi điện khi chưa xác minh rõ thông tin.

Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai hoặc cập nhật thông tin trên VNeID, người dân cần liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hướng dẫn chính thức. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng giao dịch và thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Mỗi người dân hãy chủ động trang bị kiến thức, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người thân và cộng đồng cùng nhận diện, phòng tránh các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, góp phần bảo vệ tài sản của Nhân dân và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.