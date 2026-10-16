Kịp thời ngăn chặn 15 thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn

Trước đó, qua nắm bắt địa bàn, Công an xã Thạch Khê phát hiện 2 nhóm thanh, thiếu niên ở 2 xã Thạch Khê và Thạch Lạc đang chuẩn bị hung khí, hẹn gặp để đánh nhau. Nhận thấy vụ việc có nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Công an xã Thạch Khê đã tiến hành ngăn chặn, mời những người liên quan đến trụ sở làm việc, xác minh.

2 nhóm thanh, thiếu niên được Công an gọi lên làm việc, kịp thời ngăn chặn phát sinh bạo lực

Qua đó xác định, xuất phát từ những bất đồng cá nhân giữa một số thanh, thiếu niên nên trước đó giữa 2 bên đã xảy ra xô xát. Sau đó, 2 bên lôi kéo khoảng 15 thanh, thiếu niên tiếp tục hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Công an xã Thạch Khê đã tiến hành làm việc, tuyên truyền, giáo dục, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả pháp lý của hành vi tụ tập, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Theo đó, Công an cũng yêu cầu những người liên quan nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật, không tiếp tục lôi kéo, tụ tập, gây mất an ninh trật tự.

Hung khí 2 nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị trước khi hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn

Công an xã Thạch Khê khuyến cáo, thanh, thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiềm chế cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, hòa giải, tuyệt đối không tụ tập, lôi kéo người khác chuẩn bị hoặc sử dụng hung khí để đánh nhau. Gia đình và nhà trường cần tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục con em, quan tâm nắm bắt tâm tư, diễn biến tâm lý để kịp thời định hướng, ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn.