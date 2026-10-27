Kịp thời ngăn 'báo thủ' đua xe trái phép

Nhóm thanh thiếu niên và phương tiện vi phạm.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, Công an phường triển khai phương án, huy động quân số tổ chức tuần tra liên tục để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải tán nhóm thanh niên có hành vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa nguy cơ gây mất ANTT và ATGT.Ngay trong đêm 24 đến rạng sáng 25-10, Công an phường Cửa Lò phát hiện, đưa 9 trường hợp có hành vi vi phạm cùng 5 xe mô-tô về trụ sở để làm việc, xác minh, xử lý theo quy định.