Kịp thời ngăn 'báo thủ' đua xe trái phép
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Cửa Lò nắm được thông tin có một số thanh, thiếu niên có dấu hiệu tụ tập, tổ chức đua xe trái phép tại khu vực Quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).
Với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, Công an phường triển khai phương án, huy động quân số tổ chức tuần tra liên tục để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải tán nhóm thanh niên có hành vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa nguy cơ gây mất ANTT và ATGT.Ngay trong đêm 24 đến rạng sáng 25-10, Công an phường Cửa Lò phát hiện, đưa 9 trường hợp có hành vi vi phạm cùng 5 xe mô-tô về trụ sở để làm việc, xác minh, xử lý theo quy định.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/kip-thoi-ngan-bao-thu-dua-xe-trai-phep-post360047.html