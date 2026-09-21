Kịp thời ngăn 2 bé gái chuẩn bị lên xe khách đi tìm việc nhẹ lương cao

Ngày 21/9, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, mới đây Công an xã Đam Rông 2 tiếp nhận trình báo của anh P (SN 1988, trú tại xã Đam Rông 2), về việc con gái là em S (SN 2012) rời nhà, gia đình không rõ em đang ở đâu. Gia đình nghi ngờ em có thể đã bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm tại địa phương khác.

Xác định vụ việc liên quan đến người chưa thành niên, Công an xã Đam Rông 2 khẩn trương xác minh thông tin, rà soát các mối quan hệ của em S và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng Công an xác định em S cùng một người bạn là em L (SN 2012, cùng trú tại xã Đam Rông 2), đang có mặt tại khu vực chuẩn bị lên xe khách rời địa phương. Công an xã đã nhanh chóng liên hệ, phối hợp với các nhà xe để tiếp cận, bảo đảm an toàn cho hai em và ngăn các em tiếp tục hành trình khi chưa làm rõ sự việc.

Công an xã Đam Rông 2 phối hợp cùng gia đình tiếp nhận và đưa các em trở về nhà. (Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng)

Sau đó, lực lượng Công an đưa cả 2 em về trụ sở để chăm sóc, động viên và liên hệ gia đình đến đón về. Qua kiểm tra, sức khỏe của hai em đều ổn định.

Sau vụ việc, Công an xã đã tuyên truyền, giải thích cho hai em và gia đình về những phương thức, thủ đoạn thường được sử dụng để tiếp cận, dụ dỗ trẻ em qua mạng xã hội, nhất là thông qua các lời mời chào việc làm với thu nhập hấp dẫn nhưng không rõ địa chỉ, người tuyển dụng và điều kiện làm việc. Qua đó, giúp các em nâng cao khả năng tự bảo vệ, đồng thời hỗ trợ gia đình nhận diện và phòng ngừa những nguy cơ có thể phát sinh.