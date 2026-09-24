Kịp thời mở đường, cứu người phụ nữ bị bồn nước rơi trúng

Theo tin từ trang Thông tin Chính phủ, trưa 21/9, tại thôn Đồng Lạc 3, xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng, bà N.T.H. không may bị bồn nước rơi trúng người, chấn thương nặng ở đầu và tay.

Gia đình hoảng loạn, không tìm được xe đưa bà đi viện.

Đúng lúc nguy cấp, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Bảo Thuận đang tuần tra đã lập tức có mặt.

Các chiến sĩ nhanh chóng đưa bà H. từ Trạm y tế xã lên xe chuyên dụng, mở đường cấp tốc hướng về Trung tâm Y tế khu vực Di Linh để cấp cứu kịp thời.