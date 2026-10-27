Kịp thời khống chế vụ cháy tiệm bán đồ ăn lúc rạng sáng
Rạng sáng 27/10, một vụ cháy xảy ra tại tiệm bán đồ ăn ở số 110 đường Tuyên Quang, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 5 đã kịp thời khống chế đám cháy, không để xảy ra thiệt hại về người.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h45 cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Tuyên Quang phát hiện khói, lửa bùng phát từ bên trong tiệm bán đồ ăn nên nhanh chóng thông báo cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 5 để tổ chức chữa cháy.
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Do cửa tiệm được khóa bằng cửa cuốn, lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để cắt cửa, tạo lối tiếp cận bên trong và tổ chức dập lửa.
Quá trình chữa cháy gặp nhiều khó khăn do ngọn lửa bùng phát mạnh tại khu vực tầng gác, nơi chứa nhiều thùng giấy và vật liệu dễ cháy, khiến đám cháy có nguy cơ lan rộng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tập trung phun nước làm mát, ngăn cháy trước khống chế dập lửa sau. Sau hơn 20 phút nỗ lực, đám cháy được khống chế.
Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong tiệm không có người nên không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang xác minh, làm rõ.
Vụ việc xảy ra là lời cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt vào ban đêm và rạng sáng. Người dân, hộ kinh doanh cần chủ động kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt, sắp xếp hàng hóa dễ cháy an toàn; đồng thời trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu và bảo đảm lối thoát nạn để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.
Nguồn CAND: https://cand.vn/kip-thoi-khong-che-vu-chay-tiem-ban-do-an-luc-rang-sang-post826039.html