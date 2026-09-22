Kịp thời khống chế đám cháy tại cửa hàng điện máy

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương tiện dập lửa. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân khu vực đường Hùng Vương phát hiện khói đen bốc ra từ tầng 2 của cửa hàng điện máy. Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Tây Ninh) đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do cửa hàng đóng cửa, lực lượng chức năng phải dùng thang để lên tầng hai của cửa hàng; đồng thời, tiến hành phá cửa để nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra cháy, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Đám cháy xảy ra tại khu vực có nhiều hàng hóa, thiết bị điện máy nên tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về tài sản và cháy lan sang các khu vực khác của công trình. Lực lượng chữa cháy tập trung khống chế ngọn lửa, kiểm soát khu vực tầng 2, ngăn cháy lan xuống các tầng và sang những công trình lân cận.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, cửa hàng điện máy chưa mở cửa; trong nhà không có người nên chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Hai xe chữa cháy được điều động đến hiện trường vụ cháy. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN.

Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng cơ bản khống chế vụ cháy; đồng thời tiếp tục kiểm tra hiện trường, xử lý các điểm nguy cơ phát sinh cháy trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy, diện tích bị ảnh hưởng và giá trị tài sản thiệt hại đang được cơ quan chức năng xác minh, thống kê.