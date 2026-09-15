Kịp thời khống chế đám cháy ở phường Xuân Lộc

Đám cháy phát ra từ cửa hàng quảng cáo Huy Khánh, khu vực ngã ba gần Bưu điện phường Xuân Lộc và khách sạn Bảo Long 3. Ảnh: Ngọc Hoàng

Ngay sau khi phát hiện cháy, người dân nhanh chóng báo Công an phường Xuân Lộc và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 8. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương điều động phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, không để ngọn lửa cháy lan sang các khu vực lân cận.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng thực hiện nhiệm vụ nhận được sự hỗ trợ về nguồn nước từ trụ nước của khách sạn Bảo Long 3, giúp bổ sung nguồn nước để triển khai chữa cháy liên tục. Đến hơn 19h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục phun nước, kiểm tra và xử lý các điểm còn âm ỉ nhằm dập tắt hoàn toàn đám cháy, phòng ngừa cháy trở lại.

Vụ cháy xảy ra vào thời điểm lượng phương tiện lưu thông qua khu vực khá đông. Ảnh: Ngọc Hoàng

Do vụ cháy xảy ra ngay khu vực ngã ba có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đúng vào giờ cao điểm, lượng phương tiện qua lại khá đông khiến người dân hiếu kỳ dừng xe theo dõi vụ việc làm giao thông qua khu vực có thời điểm bị ảnh hưởng. Công an phường Xuân Lộc đã kịp thời có mặt, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp hỗ trợ lực lượng chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không ghi nhận thương vong về người. Tuy nhiên, ngọn lửa đã gây thiệt hại nhiều máy móc, thiết bị và tài sản bên trong cửa hàng quảng cáo Huy Khánh. Cơ sở này hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, có địa chỉ tại khu vực khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê cụ thể thiệt hại do vụ cháy gây ra.