Kịp thời khống chế đám cháy nhà xưởng rộng hơn 2.000m2 ở xã An Khánh

Khoảng 11 giờ 48 phút ngày 07/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại khu nhà xưởng trên đường Ba Lương, xã An Khánh, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định đám cháy đã phát triển lớn, có nguy cơ cháy lan sang các nhà xưởng liền kề, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động lực lượng thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 23, 24, 29 và 30, với 03 xe chỉ huy, 01 xe tải chở phương tiện đặc chủng, 01 xe trạm bơm chữa cháy, 09 xe chữa cháy cùng gần 64 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bùng phát mạnh, cháy lan sang dãy nhà xưởng lân cận. Do chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa và các vật liệu dễ cháy, đám cháy tỏa nhiệt lớn, phát sinh nhiều khói, khí độc. Khói dày đặc cùng lượng chất cháy lớn gây nhiều khó khăn cho công tác trinh sát, tiếp cận và tổ chức chữa cháy.

Trước tình hình trên, Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ nhiều mũi chữa cháy, tổ chức trinh sát, khai thác nguồn nước, tập trung khống chế ngọn lửa, khoanh vùng đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan, bảo vệ các công trình xung quanh.

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng Công an xã An Khánh phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xảy ra cháy. Lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Ban Chỉ huy quân sự xã, dân quân tự vệ và người dân địa phương tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác chữa cháy.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đám cháy, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động máy xúc, máy ủi để phá dỡ một số vị trí tường, mái tôn, tạo điều kiện cho lực lượng chữa cháy tiếp cận sâu vào khu vực bên trong, triển khai đội hình chữa cháy hiệu quả.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH huy động máy xúc, máy ủi để phối hợp tổ chức chữa cháy

Với sự chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, người dân địa phương, đến khoảng 12 giờ 26 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, ngăn chặn cháy lan. Đến 13 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng đã bảo vệ được hơn 2.000m² diện tích nhà xưởng lân cận, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khu vực xảy ra cháy gồm các nhà xưởng liền kề, có kết cấu khung thép, mái tôn; diện tích khu đất hơn 3.000m², tổng diện tích xây dựng hơn 2.700m².

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra, làm rõ.