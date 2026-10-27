Kịp thời hỗ trợ sản phụ sinh con trên đường đến Trạm Y tế xã Liên Hiệp

Nữ hộ sinh Linh Thị Chuyên, cán bộ Trạm Y tế xã Liên Hiệp thực hiện đỡ đẻ cho sản phụ Lò Mùi Chiều.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nữ hộ sinh Linh Thị Chuyên, cán bộ Trạm Y tế xã đã nhanh chóng mang theo gói đỡ đẻ đến hỗ trợ. Trong quá trình di chuyển, sản phụ bất ngờ vỡ ối và chuyển dạ. Với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ y tế đã thực hiện đỡ đẻ thành công ngay tại hiện trường. Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 3kg.

Hiện sức khỏe của sản phụ và trẻ sơ sinh đều ổn định. Việc xử trí kịp thời tình huống sinh con ngoài cơ sở y tế đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ y tế tuyến cơ sở trong công tác cấp cứu sản khoa, góp phần bảo đảm an toàn cho mẹ và trẻ sơ sinh. Trạm Y tế xã Liên Hiệp cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai đầy đủ theo lịch hẹn, theo dõi sát ngày dự sinh và chủ động đến cơ sở y tế trước thời điểm chuyển dạ để được theo dõi, chăm sóc và sinh đẻ an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ tai biến sản khoa.

Minh Đức