Kịp thời hỗ trợ người dân khi cát đỏ tràn xuống đường Nguyễn Thông

Lực lượng Dân quân phường Phú Thủy hỗ trợ người dân qua đoạn cát tràn

Dòng nước chảy mạnh qua mặt đường trước khu vực số 300 Nguyễn Thông, một trong những tuyến đường dẫn ra khu du lịch Mũi Né. Cát đỏ theo dòng nước phủ xuống mặt đường, tạo thành lớp cát dày, trơn trượt. Một số người đi xe máy qua khu vực này bị té ngã.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng phường Phú Thủy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đặt biển cảnh báo và hỗ trợ người dân, đặc biệt là người đi xe máy, di chuyển qua khu vực có nước và cát tràn xuống.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn các phương tiện giảm tốc độ, di chuyển qua khu vực an toàn, đồng thời cảnh báo người dân không cố vượt qua những vị trí nước chảy mạnh.

Việc có mặt kịp thời của lực lượng chức năng giúp hạn chế nguy cơ xảy ra thêm sự cố, nhất là trong thời điểm lượng phương tiện qua tuyến đường khá đông.

Clip cát đỏ tràn xuống đường Nguyễn Thông, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng

Sau khi dòng nước ngưng chảy, lực lượng chức năng huy động xe múc cùng nhân lực khẩn trương thu dọn lớp cát đọng trên mặt đường. Các lớp cát đỏ được đưa ra khỏi khu vực mặt đường, tạo điều kiện để phương tiện tiếp tục lưu thông an toàn.

Người dân sinh sống và thường xuyên lưu thông qua tuyến đường cho biết, khi xảy ra mưa lớn, nước từ khu vực đồi thường chảy xuống đường và cuốn theo một lượng cát đỏ. Nếu không được xử lý kịp thời, lớp cát phủ trên mặt đường có thể gây trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại, nhất là đối với người điều khiển xe máy.