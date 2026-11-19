Lực lượng chức năng phường Hòa Khánh kịp thời hỗ trợ người có biểu hiện tâm thần không ổn định.

Qua đó, Công an phường xác định người đàn ông có biểu hiện sức khỏe tâm thần không ổn định, thường xuyên đi lang thang nên đã phối hợp với các bên liên quan giải quyết vụ việc phù hợp. Theo Công an phường Hòa Khánh, việc người dân kịp thời phản ánh về tình huống có nguy cơ mất an toàn là rất cần thiết, song đằng sau hành vi khiến người đi đường lo lắng nói trên là một trường hợp cần được quan tâm, hỗ trợ. Do đó, Công an phường Hòa Khánh đã kịp thời ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn và giúp đỡ một trường hợp cần hỗ trợ đúng lúc.