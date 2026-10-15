Kịp thời hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Lý Hòa kiểm tra, khám sức khỏe cho ông Nguyễn Tiến Châu sau khi tàu cập bến. Ảnh: Ngọc Hòa

Cụ thể, lúc 5 giờ 30 phút ngày 15/10, Đồn Biên phòng Lý Hòa nhận được tin báo của ông Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1970, trú tại thôn Thượng Hòa, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị), chủ tàu cá QB 22313TS, về việc phát hiện, cứu vớt ông Nguyễn Tiến Châu (sinh năm 1970, trú tại thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) đang trôi dạt trên thuyền thúng, cách bờ khoảng 5-6 hải lý.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 13/10, ông Châu lên thuyền thúng để câu mực từ tàu cá HT-30421-TS tại tọa độ 18°33'52''N - 106°34'54''E thì bị sóng đánh trôi dạt, mất tích. Đến khoảng 5 giờ ngày 15/10, ông được tàu cá QB 22313TS cùng 2 thuyền viên phát hiện, cứu vớt.

Sau khi tàu cập bến tại khu vực cửa sông Lý Hòa lúc 8 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Lý Hòa cử tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 1 quân y tiếp nhận, thăm khám sức khỏe và động viên ngư dân. Hiện, sức khỏe ông Châu đã ổn định. Đơn vị liên lạc với gia đình và Ủy ban nhân dân xã Thiên Cầm để phối hợp đón ông về nhà.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Roòn sơ cứu thuyền viên bị thương nặng. Ảnh: Ngọc Hòa

Cũng trong ngày 15/10, Đồn Biên phòng Roòn phối hợp hỗ trợ một thuyền viên bị thương nặng trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 14/10, tàu cá QB-93186-TS do anh H.M.T. (sinh năm 1986, trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng xảy ra sự cố đứt dây tời. Dây tời văng trúng mặt thuyền viên N.V.D. (sinh năm 1987, trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị), khiến nạn nhân bị gãy xương gò má trái và có vết thương hở dài khoảng 10cm.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, thuyền trưởng điều khiển tàu khẩn trương vào bờ, đồng thời thông báo cho Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn La, Đồn Biên phòng Roòn đề nghị hỗ trợ. Đến 0 giờ ngày 15/10, khi tàu cập cảng, đơn vị cử 4 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng quân y phối hợp với gia đình sơ cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, điều trị.