Kịp thời hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lúc 5 giờ 30 phút ngày 15/10, Đồn Biên phòng Lý Hòa nhận được tin báo của ông Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1970, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị), chủ tàu cá QB-22313-TS về việc đã phát hiện và cứu vớt một ngư dân trôi dạt trên thuyền thúng, cách bờ khoảng 5 - 6 hải lý.

Ngư dân gặp nạn là ông Nguyễn Tiến Châu (sinh năm 1970, trú tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh). Trước đó, chiều 13/10, khi ông Châu đang sử dụng thuyền thúng thì bất ngờ bị sóng đánh trôi dạt, mất tích trên biển.

Đến khoảng 5 giờ ngày 15/10, ông Châu may mắn được tàu cá QB-22313-TS của ông Nguyễn Xuân Thắng phát hiện, cứu vớt và đưa vào bờ an toàn. Khoảng 8 giờ cùng ngày, khi tàu cập bến khu vực cửa sông Lý Hòa, Đồn Biên phòng Lý Hòa đã cử tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có một quân y thực hiện tiếp nhận, thăm khám sức khỏe và động viên ngư dân gặp nạn. Hiện sức khỏe ông Nguyễn Tiến Châu bình thường, người thân đã đón ông trở về.

Cũng trong ngày 15/10, Đồn Biên phòng Roòn đã phối hợp, hỗ trợ một thuyền viên bị thương nặng trong quá trình khai thác hải sản.

Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 14/10, tàu cá QB-93186-TS do anh H.M.T (sinh năm 1986, trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng xảy ra sự cố đứt dây tời. Dây văng trúng mặt thuyền viên N.V.D (sinh năm 1987, trú cùng địa phương) khiến nạn nhân bị gãy xương gò má trái, kèm vết thương hở dài khoảng 10cm.

Ngay sau tai nạn, thuyền trưởng khẩn trương đưa tàu vào bờ, đồng thời thông báo Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La, Đồn Biên phòng Roòn đề nghị hỗ trợ.

Đến 0 giờ ngày 15/10, khi tàu cập cảng cá Quảng Đông, Đồn Biên phòng Roòn đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng quân y phối hợp với gia đình sơ cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện tuyến trên để cấp cứu, điều trị.