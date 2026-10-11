Kịp thời hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 11/10, Đồn Biên phòng Phước Hải thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Lộc An và các lực lượng liên quan tiếp nhận, bàn giao ngư dân Trịnh Minh Sách (SN 1974, trú ấp Xuân An, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) cho gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175.

Trước đó, rạng sáng 10/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III về trường hợp ông Sách nghi bị tai biến nhẹ khi đang hoạt động đánh bắt hải sản trên biển. Ông Sách là chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 93788 TS, trên tàu có 6 ngư dân.

Kịp thời đưa ngư dân nghi bị tai biến vào bờ cấp cứu.

Tàu xuất bến tại Cảng cá Lộc An, xã Phước Hải, TP.HCM vào ngày 28/9/2026. Trong quá trình đánh bắt tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 174 hải lý về phía Nam Đông Nam, các thuyền viên phát hiện ông Sách nằm bất động, méo miệng, không nói được, với những biểu hiện nghi bị tai biến.

Nhận thấy tình trạng bất thường của thuyền trưởng, các thuyền viên đã báo tin cho ông Trịnh Minh Sử, người nhà ông Sách, để liên hệ Đồn Biên phòng Phước Hải đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM chỉ đạo Đồn Biên phòng Phước Hải triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, hướng dẫn tàu cá khẩn trương đưa người bị nạn vào bờ.

Tuy nhiên, khi tàu BĐ 93788 TS về đến khu vực Cảng cá Lộc An, thủy triều rút khiến phương tiện không thể cập cảng.

Trước tình huống này, Đồn Biên phòng Phước Hải phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Lộc An huy động tàu cá BV 02508 TS do ông Trần Đức Huy làm chủ kiêm thuyền trưởng ra hỗ trợ.

Tàu BV 02508 TS nhanh chóng tiếp cận tàu cá BĐ 93788 TS tại vị trí cách cửa biển Lộc An khoảng 2,64 hải lý về hướng Đông Nam, tiếp nhận ông Sách và đưa vào bờ.

Đến 8 giờ ngày 11/10, ngư dân được đưa về Cảng cá Lộc An. Đồn Biên phòng Phước Hải sau đó bàn giao ông Sách cho gia đình để chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục điều trị.