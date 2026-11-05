Kịp thời hỗ trợ hành khách gặp vấn đề sức khỏe trên máy bay

Vừa qua, chuyến bay VN1415 của Vietnam Airlines, khởi hành từ Buôn Ma Thuột đi TP.HCM ghi nhận một trường hợp hành khách gặp vấn đề sức khỏe giữa hành trình.

Theo chia sẻ của BS CK2 Nguyễn Văn Bé Hai – Trưởng Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất, khoảng 15 phút sau khi máy bay cất cánh, một nữ hành khách 64 tuổi xuất hiện các triệu chứng run tay chân, chóng mặt và buồn nôn.

Tiếp viên hàng không nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ ban đầu.

Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút, tình trạng của hành khách vẫn chưa thuyên giảm. Trước diễn biến này, phi hành đoàn phát thông báo tìm kiếm nhân viên y tế trên chuyến bay.

Bác sĩ kịp thời hỗ trợ hành khách trên máy bay.

Ngồi cách vị trí người bệnh khoảng hai hàng ghế, BS CK2 Nguyễn Văn Bé Hai lập tức có mặt để hỗ trợ. Cùng tham gia còn có 3 bác sĩ khác trên chuyến bay.

Sau khi trao đổi, các đồng nghiệp thống nhất để bác sĩ Bé Hai trực tiếp đánh giá và xử trí do ông có chuyên môn về tim mạch.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận huyết áp của người bệnh ở mức 160/90 mmHg, kèm chóng mặt và buồn nôn.

Bác sĩ vừa trấn an tinh thần, vừa cho người bệnh sử dụng 1 viên Amlor 5mg và 1/2 viên Concor 5mg, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe.

Khoảng 15 phút sau, các triệu chứng dần thuyên giảm, người bệnh giảm chóng mặt và tình trạng sức khỏe ổn định hơn.

Khi máy bay hạ cánh, bác sĩ Bé Hai đã thông tin lại tình trạng cũng như quá trình hỗ trợ cho bộ phận y tế sân bay để tiếp tục tiếp nhận, đánh giá.

Từ trường hợp này, BSCK2. Nguyễn Văn Bé Hai khuyến cáo những người có tiền sử tăng huyết áp cần tuân thủ việc sử dụng thuốc theo chỉ định, thường xuyên theo dõi huyết áp và kiểm tra sức khỏe trước khi đi máy bay.

Đặc biệt, người bệnh cần chủ động chuẩn bị thuốc đang sử dụng và lưu ý những thay đổi về áp suất trong quá trình bay.

Sự việc sau đó được một hành khách trên chuyến bay chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm. Người này bày tỏ xúc động: “Tự hào lắm, hai tiếng đồng bào, tự hào lắm tình người và y đức của những người con nước Việt. Đôi khi, sự tử tế và lòng trắc ẩn không cần phải tìm đâu xa, nó luôn ẩn chứa trong trái tim của mỗi người Việt Nam chúng ta”.