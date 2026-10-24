Kịp thời hỗ trợ du khách thất lạc gia đình

Công an phường An Hải xác minh, kết nối giúp bà P.Y đoàn tụ với thân nhân.

Trước đó, rạng sáng 21-10, Công an phường An Hải tiếp nhận một phụ nữ nước ngoài không có điện thoại, giấy tờ tùy thân, không nhớ nơi lưu trú và gặp khó khăn trong giao tiếp. Bằng nhiều biện pháp xác minh, Công an phường An Hải đã làm rõ người phụ nữ nước ngoài nói trên là bà P.Y (1959, quốc tịch Hàn Quốc), đồng thời kết nối được với thân nhân của nữ du khách đến đón về. Việc kịp thời hỗ trợ nữ du khách nước ngoài đoàn tụ với thân nhân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện đối với du khách.