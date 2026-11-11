Kịp thời hỗ trợ du khách nước ngoài gặp sự cố sức khỏe tại Thác Bản Giốc ​

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Đàm Thủy kiểm tra sức khỏe cho du khách người Australia. Ảnh: Huy Dương

Lúc 11 giờ 20 phút ngày 11/11, trong lúc làm nhiệm vụ tại Khu du lịch Thác Bản Giốc, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Đàm Thủy nhận được tin báo từ người dân về trường hợp một du khách nước ngoài gặp vấn đề sức khỏe. ​

Du khách được xác định là ông Chee Looi (sinh năm 1953, quốc tịch Australia), xuất hiện các biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, tụt huyết áp và không thể tự di chuyển. ​

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã lập tức cử quân y đơn vị nhanh chóng cơ động đến hiện trường. Tại đây, cán bộ quân y đơn vị đã tiến hành kiểm tra chỉ số huyết áp, tim mạch, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu và hỗ trợ du khách nghỉ ngơi, di chuyển an toàn.

​Nhờ sự can thiệp và chăm sóc y tế kịp thời, sau khoảng 15 phút, sức khỏe của ông Chee Looi dần ổn định, có thể tự đi lại và tiếp tục hành trình tham quan, khám phá Thác Bản Giốc. ​