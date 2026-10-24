Kịp thời hỗ trợ du khách gặp nạn tại điểm Cực Bắc

Lực lượng chức năng kịp thời đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã sơ cứu.

Du khách gặp nạn là Thào Mí Sả, sinh năm 2003, trú tại xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Lũng Cú đã phối hợp với Đồn Biên phòng, Trạm Y tế xã và người dân khẩn trương tiếp cận, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tiến hành sơ cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Qua sự việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi tham quan điểm Cực Bắc Lũng Cú cần chấp hành nghiêm các biển báo, hướng dẫn an toàn; không tự ý đi vào khu vực vách đá, taluy, vực sâu hoặc đứng tại những vị trí nguy hiểm để chụp ảnh. Mỗi du khách cần chủ động nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham quan, du lịch.