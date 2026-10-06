Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở Tài chính TP, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai khẩn trương rà soát, đôn đốc các dự án, nhà máy, các doanh nghiệp có nguyên liệu, thiết bị đã nhập khẩu để nhanh chóng đưa vào sản xuất, xuất khẩu. Các doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn TP (trong và ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và các khu công nghiệp) báo cáo tình hình sản xuất, đơn hàng, xuất nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2026 và tình hình hàng tháng trong quý IV/2026 (gửi trước ngày 25 của các tháng 10, 11 và 12-2026).

Sản xuất bộ cần câu cá phục vụ xuất khẩu tại Công ty TNHH Daiwa Đà Nẵng ở Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Trong đó, tập trung nêu rõ các đơn hàng phát sinh mới, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2025; các khó khăn của doanh nghiệp về thị trường, lao động, logistics, các quy định của thị trường nhập khẩu… UBND TP yêu cầu Sở Công Thương TP chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin thị trường, hàng rào kỹ thuật và cơ hội từ các FTA nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng nhanh với biến động của thị trường quốc tế. Đồng thời, tham mưu UBND TP về phương án, giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” năm 2026.

PHÚ NAM