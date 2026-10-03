Kịp thời hỗ trợ cụ ông gặp nguy hiểm, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an

Khoảng 17h15 ngày 19/9/2026, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội nhận được tin báo khẩn cấp của chị N.T.H. (SN 1992, trú tại phường Vĩnh Tuy) về việc bố đẻ là ông N.V.P. (82 tuổi) có biểu hiện bất thường, đang thực hiện hành động tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng.

Hình ảnh cụ P. 82 tuổi bị lẫn, đang chặt cây trên cao rất nguy hiểm

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Vĩnh Tuy hỗ trợ cụ P. xuống mặt đất an toàn

Theo thông tin từ gia đình, tại thời điểm xảy ra sự việc, mặc dù người thân và người dân xung quanh đã khuyên can, song ông P. không nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm, vẫn tiếp tục dùng dao treo lên ngọn cây để chặt cây trong tình trạng mất kiểm soát. Việc đứng ở vị trí cao, sử dụng dao trong điều kiện không bảo đảm an toàn khiến nguy cơ trượt ngã, chấn thương, thậm chí đe dọa tính mạng luôn hiện hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác tuần tra của Công an phường Vĩnh Tuy gồm Đại úy Ngô Trung Hiếu và Trung tá Lê Nam Thắng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trước tình huống cấp thiết, các cán bộ, chiến sĩ nhận định nếu không được can thiệp kịp thời, sự việc có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Với tinh thần trách nhiệm, sự bình tĩnh và phương pháp tiếp cận phù hợp, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy chủ động tiếp cận, kiên trì vận động, thuyết phục, ổn định tâm lý để ông P. hợp tác. Đồng thời, tổ công tác phối hợp đưa ông xuống mặt đất an toàn, nhanh chóng loại bỏ nguy cơ có thể xảy ra.

Sau khi được hỗ trợ, ông P. được gia đình tiếp tục chăm sóc, theo dõi, bảo đảm sức khỏe. Sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an không chỉ giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc mà còn góp phần trấn an tinh thần gia đình và người dân có mặt tại hiện trường.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và cách xử lý kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy, chị N.T.H. đã viết thư cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị vì đã nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ gia đình trong tình huống nguy hiểm.

Không phải lúc nào nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an cũng bắt đầu từ những vụ việc lớn. Trong cuộc sống thường ngày, những tình huống bất ngờ, những nguy cơ tưởng như rất nhỏ nhưng nếu không được xử lý kịp thời cũng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, sự chủ động có mặt, tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tâm với người dân luôn là những yếu tố quan trọng trong công tác của lực lượng Công an ở cơ sở.

Từ một tình huống cụ thể, việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, trách nhiệm, tận tụy với Nhân dân. Qua đó, tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” được thể hiện bằng những hành động thiết thực, kịp thời, nhất là khi người dân gặp khó khăn, nguy hiểm và cần sự hỗ trợ.

Sự ghi nhận, cảm kích của gia đình chị N.T.H. chính là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, sẵn sàng có mặt khi người dân cần, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên trên địa bàn.