Kịp thời hỗ trợ công dân Trung Quốc nghi bị tai biến

Khoảng 11 giờ cùng ngày, ông Dương Quân (sinh năm 1973, trú tại thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Khoảng 20 phút sau, người này bất ngờ ngất, bất tỉnh tại khu vực sân Nhà liên ngành.

Công dân Trung Quốc bị bất tỉnh tại khu vực sân Nhà liên ngành.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng biên phòng đã phối hợp lực lượng kiểm dịch y tế tiến hành sơ cứu ban đầu. Qua kiểm tra, công dân có biểu hiện nghi bị tai biến.

Lực lượng chức năng Việt Nam đồng thời trao đổi với phía Trung Quốc để thống nhất phương án xử lý. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, công dân Dương Quân được bàn giao cho phía Trung Quốc tiếp nhận.

Lực lượng chức năng Việt Nam bàn giao công dân nước bạn gặp sự cố sức khỏe cho phía Trung Quốc.

Việc kịp thời sơ cứu, hỗ trợ công dân Trung Quốc gặp sự cố sức khỏe thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Biên phòng Lào Cai trong xử lý tình huống khẩn cấp; đồng thời góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng hai bên biên giới.