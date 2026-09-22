Kịp thời hỗ trợ 79 hộ dân vùng sạt lở ở Quảng Sơn

Chị em chuẩn bị quà cho các hộ dân

Chia sẻ khó khăn với khoảng 450 nhân khẩu trong thời gian tạm cư, đoàn đã trao các phần quà gồm gạo, mì tôm, mùng, mền, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu và quà trung thu.

Bà H'Vi Êban, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao quà cho từng hộ gia đình đang sơ tán

Đây là những vật dụng cần thiết, góp phần giúp các gia đình giảm bớt khó khăn trong thời gian chưa thể trở về nhà. Tổng trị giá các phần quà là gần 150 triệu đồng.

Vận chuyển nước, nhu yếu phẩm đến khu vực bà con sơ tán

Trước đó, sau đợt mưa lớn ngày 17/9, tại khu vực đồi ở thôn Đắk Snao xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún và sạt trượt trên diện tích khoảng 4 ha. Tình trạng này đe dọa an toàn nhà ở và đất sản xuất của người dân, buộc chính quyền địa phương phải khẩn trương di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Bà H'Vi ÊBan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thay mặt đoàn thăm hỏi, động viên bà con

Tại chương trình, bà H'Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng đại diện các đơn vị đã thăm hỏi, động viên người dân; đồng thời trao các phần quà hỗ trợ.

Hoạt động thể hiện sự kịp thời của các cấp hội LHPN trong vận động nguồn lực xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần giúp các gia đình ổn định sinh hoạt trong thời gian tạm thời sơ tán.