Kịp thời giành lại sự sống cho thuyền viên nước ngoài giữa vùng biển Việt Nam

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC), vào lúc 9h20 ngày 30/10, đơn vị nhận được tín hiệu báo nạn khẩn cấp từ tàu Demeter Leader (quốc tịch Nhật Bản).

Trong đêm tối, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp cận tàu Demeter Leader để đưa thuyền viên bị bệnh lên tàu chuyên dụng chăm sóc y tế và trở về bờ.

Con tàu đang trong hải trình từ Nhật Bản tới Singapore, khi đi qua vùng biển phía Nam Việt Nam thì bất ngờ một thuyền viên trên tàu đổ bệnh nặng.

Bệnh nhân xuất hiện các cơn đau thắt ngực trái đột ngột kéo dài, kèm theo khó thở và đau đầu dữ dội. Qua hội chẩn từ xa với đơn vị tư vấn y tế International SOS, bệnh nhân được chẩn đoán nghi mắc hội chứng mạch vành cấp (ACS) với nguy cơ cao dẫn đến nhồi máu cơ tim, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Tình trạng sức khỏe của thuyền viên sau đó có thời điểm diễn biến xấu và phải hỗ trợ thở oxy.

Nhận định tình huống khẩn cấp "ngàn cân treo sợi tóc", dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm đã khẩn trương kích hoạt phương án cứu nạn y tế. Một mặt, lực lượng cứu nạn giữ kết nối thông tin thông suốt, hướng dẫn các biện pháp sơ cứu và ổn định tâm lý cho bệnh nhân. Mặt khác, tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 272 đang thường trực tại TP.HCM cùng ê-kíp 2 bác sĩ cũng lập tức được điều động lên đường ra khơi tiếp cận tàu Demeter Leader.

Thuyền viên bị bệnh được đưa về đến cảng Trung tâm tại TP.HCM để bàn giao cho lực lượng chức năng. Thuyền viên sau đó đã được đưa vào bệnh viện chuyên khoa để tiếp tục điều trị.

Trong suốt hành trình vượt sóng, công tác phối hợp giữa hai tàu được duy trì chặt chẽ để rút ngắn tối đa thời gian di chuyển, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho quá trình tiếp cận và chuyển giao người bệnh.

Sau khi được các y bác sĩ tiếp nhận và chăm sóc tích cực trên tàu cứu nạn, bệnh nhân đã được đưa về đất liền an toàn.

Đúng 3h21 rạng sáng 31/10, tàu SAR 272 cập cầu cảng tại TP.HCM. Tại đây, đại lý tàu đã bố trí sẵn xe cứu thương để nhanh chóng chuyển thuyền viên về bệnh viện chuyên khoa tiếp tục can thiệp điều trị.

Đại diện VMRCC cho biết, việc phản ứng nhanh nhạy, điều động kịp thời phương tiện chuyên dụng cùng đội ngũ y tế ra khơi giành giật lại "thời gian vàng" cho người bệnh một lần nữa khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm và tính nhân văn cao cả của lực lượng cứu hộ hàng hải Việt Nam trong sứ mệnh bảo vệ an toàn tính mạng cho người đi biển trên các vùng biển quê hương.