Kịp thời giải cứu thai phụ 6 tháng có ý định tự tử trên cầu Nhật Tân

Theo tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 22h47 ngày 15/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về một người có ý định tự tử tại khu vực cầu Nhật Tân. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường.

Tại đây, tổ công tác phát hiện một phụ nữ đang đứng phía ngoài hành lang cầu, có biểu hiện muốn tự tử. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, kiên trì động viên, trấn an tinh thần và phối hợp với người dân đưa người phụ nữ đến khu vực an toàn.

Qua xác minh, người phụ nữ là chị Đ.T.L. (sinh năm 2000, trú tại Hà Nội), đang mang thai 6 tháng. Do mâu thuẫn gia đình, tâm lý không ổn định, chị L. đã nảy sinh ý định tự tử.

Nhờ sự ứng cứu kịp thời cùng cách xử lý khéo léo, nhân văn của tổ công tác, tính mạng của người mẹ và thai nhi được bảo đảm an toàn.

Sau đó, chị L. được bàn giao cho Công an phường Hồng Hà tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định.