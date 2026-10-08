Kịp thời giải cứu tài xế mắc kẹt dưới cabin xe tải sau hơn 10 phút

Trước đó, khoảng 19h18 ngày 7/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo về vụ tai nạn trong quá trình kiểm tra, sửa chữa xe tải tại khu vực phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, khiến một người bị mắc kẹt dưới cabin.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình kiểm tra, sửa chữa xe tải biển kiểm soát 11C-019.89, cabin xe bất ngờ bị sập, đè lên người anh Vũ Xuân Huy, sinh năm 1992, là chủ phương tiện, trú tại tổ 5, phường Đức Xuân. Nạn nhân bị mắc kẹt tại khu vực phía dưới cabin, gần bánh xe bên phụ.

Lực lượng cứu nạn trấn an nạn nhân sau khi đưa ra khỏi gầm xe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương tổ chức lực lượng và phương tiện (gồm 1 xe CNCH, 1 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ) đến hiện trường và nhanh chóng đánh giá tình hình, triển khai phương án giải cứu.

Cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực chuyên dụng, từng bước kẹp, cắt và tháo dỡ các cấu kiện của xe để tạo khoảng trống, tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài. Đến 19h31, nạn nhân được giải cứu an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế để đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cấp cứu.

Sự có mặt kịp thời của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng việc sử dụng hiệu quả các thiết bị chuyên dụng đã giúp nhanh chóng giải cứu nạn nhân khỏi vị trí nguy hiểm, hạn chế nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Vụ việc cũng là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong quá trình kiểm tra, sửa chữa phương tiện, đòi hỏi người dân cần nâng cao ý thức và thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn.