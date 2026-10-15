Kịp thời giải cứu nam sinh khỏi bẫy 'bắt cóc online'

Ngày 13/10, Công an phường Bạch Mai tiếp nhận trình báo của ông V.T.M (sinh năm 1980, thường trú tại Hải Phòng) về việc con trai là V.T.V.A (sinh năm 2008) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online”.

Theo thông tin từ gia đình, sáng cùng ngày, nam sinh A nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ điều tra, thông báo em có liên quan đến một vụ án ma túy. Lợi dụng tâm lý hoang mang, lo sợ của nạn nhân, đối tượng yêu cầu A đến một nhà nghỉ, cắt đứt liên lạc với người thân và chuyển tiền để chứng minh tài chính.

Làm theo hướng dẫn của đối tượng, A đã liên hệ với gia đình đề nghị chuyển tiền. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, gia đình lập tức đến Công an phường Bạch Mai trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bạch Mai khẩn trương xác minh, rà soát các địa điểm trên địa bàn và xác định nam sinh đang ở tại một nhà nghỉ thuộc phường. Trong cùng ngày, lực lượng Công an đã tiếp cận, đưa A trở về an toàn với gia đình, kịp thời ngăn chặn nguy cơ nạn nhân tiếp tục bị thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản.

Trước sự hỗ trợ nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng chức năng, gia đình ông M đã gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bạch Mai và Công an thành phố Hà Nội.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”. Các đối tượng thường giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát hoặc cơ quan tố tụng, dựng lên những cáo buộc liên quan đến các vụ án nghiêm trọng nhằm đe dọa, khiến nạn nhân hoảng sợ. Sau đó, chúng tìm cách cô lập nạn nhân, cắt đứt liên lạc với gia đình và yêu cầu thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, cần nâng cao cảnh giác trước những cuộc gọi tự xưng là cán bộ thực thi pháp luật. Khi nhận được yêu cầu đến địa điểm riêng, giữ bí mật hoặc chuyển tiền để phục vụ điều tra, người dân tuyệt đối không làm theo; cần chủ động xác minh thông tin, thông báo cho gia đình và liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.