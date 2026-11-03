Kịp thời giải cứu lái xe mắc kẹt trong cabin xe tải ở Sơn La

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 3/11, tại tuyến đường liên bản thuộc bản Pàn, xã Nậm Ty, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn lật xe ô tô tải trong quá trình lùi xe, khiến cabin bị biến dạng, lái xe là anh Lường Văn Thoan bị mắc kẹt bên trong.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: CACC).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nậm Ty đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ tổ chức cứu nạn ban đầu, đồng thời thông báo Đội CC và CNCH khu vực 6 chi viện.

Nhận được tin báo, Chỉ huy Đội đã nhanh chóng điều động 14 cán bộ, chiến sĩ, phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng cùng 1 xe chở quân đến hiện trường (cách đơn vị khoảng 25km). Đội CC và CNCH khu vực 6 nhanh chóng tiếp nhận nạn nhân, phối hợp cùng gia đình đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã cấp cứu kịp thời.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. (Ảnh: CACC).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị đa chấn thương, chấn thương cột sống.

Sự phối hợp khẩn trương, trách nhiệm giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với Công an xã Nậm Ty và các lực lượng tại chỗ đã góp phần đưa người bị nạn thoát khỏi tình huống nguy hiểm, kịp thời được chăm sóc y tế.