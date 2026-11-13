Kịp thời giải cứu bé gái 14 tuổi bị mua bán để làm nhân viên phục vụ quán karaoke

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người. Ảnh: congan.sonla.gov.vn

Trở thành nạn nhân mua bán người khi tìm việc làm qua mạng xã hội

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận trình báo của ông L.V.C (sinh năm 1992, trú tại Sơn La) về việc con gái là L.T.H.N (sinh năm 2012) bị các đối tượng đưa từ Hà Nội lên khu vực gần biên giới Việt Nam – Trung Quốc thuộc tỉnh Tuyên Quang. Gia đình được yêu cầu đưa 42 triệu đồng để chuộc L.T.H.N.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phát hiện nhiều thông tin nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán người trên các hội, nhóm kín. Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đơn vị báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác minh, truy xét và giải cứu nạn nhân.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, thông qua mạng xã hội, L.T.H.N. bị lừa tìm việc làm và đưa đến làm việc dưới sự quản lý của Trần Thị Mỹ Hoa (sinh năm 1990), quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke tại Hà Nội.

Do L.T.H.N. không đáp ứng yêu cầu công việc, Trần Thị Mỹ Hoa cùng Trịnh Văn Tùng (sinh năm 1993, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) chuyển giao nạn nhân cho nhóm của Lê Trường Giang (sinh năm 2005), T.T.K.O (sinh năm 2010) và Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 2008), với số tiền 28 triệu đồng.

Sau đó, nhóm của Lê Trường Giang tiếp tục chuyển giao L.T.H.N. cho Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1998), quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke tại tỉnh Tuyên Quang, với số tiền 34 triệu đồng.

Khi L.T.H.N. không đồng ý tiếp tục làm việc, Nguyễn Văn Hoàng yêu cầu gia đình đưa 42 triệu đồng để trả nợ và chuộc người. Nghi ngờ hành vi bị phát hiện, các đối tượng tắt điện thoại, bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an thành phố Hà Nội và Công an các địa phương khẩn trương truy xét.

Sau 2 ngày, lực lượng Công an đã giải cứu thành công L.T.H.N., đưa về địa phương và bàn giao an toàn cho gia đình.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn dụ dỗ tìm việc làm nhẹ, lương cao; cho ứng tiền hoặc vay tiền mua sắm, chi tiêu rồi tự ý nâng thành khoản nợ để ép buộc tiếp tục làm việc hoặc yêu cầu gia đình trả tiền mới cho về.

Các gia đình cần quan tâm, giữ liên lạc với con em đi làm xa, nhất là người chưa thành niên. Khi phát hiện dấu hiệu bị khống chế, ép làm việc để trả nợ hoặc bị chuyển giao để nhận tiền, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Tội mua bán người dưới 16 tuổi Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật Hình sự quy định Điều 151 - Tội mua bán người dưới 16 tuổi như sau: 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm: a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo; b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; b) Lợi dụng hoạt động cho, nhận con nuôi để phạm tội; c) Đối với từ 2 người đến 5 người; d) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; e) Phạm tội 2 lần trở lên; g) Vì động cơ đê hèn; h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều này. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; d) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; đ) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; e) Đối với 6 người trở lên; g) Tái phạm nguy hiểm. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.