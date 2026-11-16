Kịp thời giải cứu 9 người mắc kẹt trong thang máy lúc nửa đêm tại TP. Hồ Chí Minh

Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 15/11, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo có nhiều người đang mắc kẹt trong thang máy tại địa chỉ 377/10 Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 10 đã điều động 2 phương tiện cùng thiết bị chuyên dụng và 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khi nắm bắt nhanh tình hình, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai phương án, sử dụng thiết bị chuyên dụng để banh cửa thang máy tại lầu 1.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ vừa trấn an vừa hướng dẫn người bên trong phối hợp để bảo đảm an toàn. Kết quả, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa 9 người mắc kẹt ra ngoài an toàn./.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã kịp thời đưa 9 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. (Video: PV/Vietnam+)