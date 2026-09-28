Kịp thời giải cứu 3 người trong vụ sập nhà dân tại phường Phú Nhuận

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC& CNCH Khu vực 17 nhận tin báo về vụ sập nhà dân tại số 1128/15 đường Trường Sa, phường Phú Nhuận từ Trung tâm chỉ huy 114.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường để giải cứu các nạn nhân. Ảnh: PCCC

Đơn vị đã điều động 2 xe cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường do Trung tá Đỗ Minh Tân, Phó Đội trưởng làm chỉ huy chữa cháy. Khoảng 16 giờ 30 phút, lực lượng chức năng có mặt, nhanh chóng kiểm tra hiện trường, xác định số người bị nạn, mắc kẹt và triển khai công tác cứu nạn.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân bị thương ra ngoài cấp cứu. Ảnh: PCCC

Lực lượng PCCC&CNCH phối hợp Đội 3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an phường Phú Nhuận, lực lượng an ninh cơ sở và lực lượng Cấp cứu 115 tổ chức tìm kiếm, đưa người bị nạn ra ngoài an toàn.

Căn nhà xảy ra sự cố có diện tích khoảng 40 m², gồm một tầng trệt và một gác gỗ. Lực lượng chức năng đã cứu được 3 người, gồm 2 nữ và 1 nam.

Nguyên nhân vụ sập nhà đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.