Kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt trong ống cống ở phường Đông Ngạc

Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chữa cháy đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với lực lượng tại chỗ đưa hai người ra khỏi vị trí mắc kẹt. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 2 người đang mắc kẹt bên trong khu vực ống cống. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH đã nỗ lực triển khai các biện pháp cứu người trong điều kiện khó khăn, nhanh chóng đưa các nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hai người bị mắc kẹt được giải cứu, bàn giao cho lực lượng y tế. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa được hai người bị mắc kẹt ra vị trí an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.