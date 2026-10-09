Kịp thời giải cứu 2 người bị mắc kẹt sau va chạm ô tô

Ngày 9/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã giải cứu 2 người mắc kẹt trong cabin ô tô sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Hoàng Mai.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng đưa nạn nhân mắc kẹt trong cabin ô tô ra ngoài sau tai nạn. Ảnh: C.A.

Trước đó, vào khoảng 4h12' cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về vụ tai nạn giữa ô tô mang biển kiểm soát 29E-785XX, lưu thông theo hướng Nghệ An – Hà Nội và ô tô mang biển kiểm soát 50H-216XX kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 77R-028XX.

Vụ va chạm khiến 2 người mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã điều động phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đưa nạn nhân bị thương ra khỏi cabin xe tải sau tai nạn giao thông. Ảnh: C.A.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng sử dụng thiết bị banh, cắt để tiếp cận, đưa các nạn nhân ra ngoài. Quá trình cứu hộ có sự phối hợp của Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và các lực lượng liên quan.

Sau khi được giải cứu, 2 nạn nhân được bàn giao cho lực lượng y tế chăm sóc, điều trị.

Đến 5h15' cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ hoàn thành nhiệm vụ. Ô tô mang biển kiểm soát 29E-785XX bị hư hỏng nặng; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.