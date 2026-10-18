Kịp thời giải cứu 2 du khách gặp tai nạn do xe máy mất phanh tại Cao Bằng

Ngày 17/10, tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xóm Pác Bó phối hợp với Công an xã Trường Hà và người dân địa phương kịp thời cứu hộ, sơ cứu hai du khách gặp tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, ngày 14/10, 2 du khách gặp nạn là anh Kim Sun Ho, quốc tịch Hàn Quốc, điều khiển xe máy chở chị Lê Thị Hường, trú tại tỉnh Ninh Bình, di chuyển qua xã Trường Hà để du lịch. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe bất ngờ gặp sự cố mất phanh, khiến cả hai mất lái và lao xuống taluy âm sâu bên đường.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xóm Pác Bó, Công an xã Trường Hà phối hợp cùng nhân dân kéo phương tiện gặp nạn lên khỏi vực. Ảnh: CACC.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương nhanh chóng thông báo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xóm Pác Bó.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng này lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân kéo chiếc xe máy gặp nạn lên khỏi vực, đồng thời khẩn trương đưa hai nạn nhân đến trạm y tế địa phương để sơ cứu vết thương.

Sau khi tình hình ổn định, đại diện Công an xã Trường Hà cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần hai du khách.

Hai du khách chụp ảnh lưu niệm và gửi lời cảm ơn đến Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xóm Pác Bó và Công an xã Trường Hà. Ảnh: CACC.

Xúc động trước sự hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời của lực lượng chức năng và người dân địa phương, anh Kim Sun Ho và chị Lê Thị Hường đã gửi lời cảm ơn đến những người tham gia cứu hộ.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xóm Pác Bó và Công an xã Trường Hà không chỉ thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Cao Bằng là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu lòng nhân ái trong mắt du khách trong nước và quốc tế.